Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники французского издания Le Monde, вышеописанная задача так и не будет решена в краткосрочной перспективе, и ее урегулирование предсказуемо перенесено на несколько более поздние сроки.

В частности, задержка рассмотрения разрешения для Украины, спровоцирована тем, что ни Вашингтон, ни Берлин не намерены идти по такому пути, поскольку полагают — запрещение на удары дальнобойным западным оружием вглубь РФ минимизирует риск эскалации «конфликта», а Великобритания и Франция имеют противоположное мнение.

В Le Monde акцентировали:

Вопрос остался нерешенным в пятницу [18 октября], и не будет решен до [завершения] выборов в США [начнутся 5 ноября].

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Нижегородской области украинские беспилотники «подожгли» оборонное предприятие.