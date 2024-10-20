Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные российским Telegram-каналом ASTRA, взрывы звучали в районе завода им. Я. М. Свердлова, расположенном в Дзержинске (Нижегородская область), после чего над городом поднялись клубы густого дыма, так как, судя по всему, возник пожар.

По словам очевидцев, целью дроновой атаки стало вышеописанное предприятие, являющееся подсанкционным, поскольку производит взрывчатые вещества, а также специализируется на изготовлении зарядов для горнорудной промышленности и идентичных материалов для проведения сейсмических и геофизических мероприятий.

Как утверждают местные власти, вопреки тому, что ПВО якобы отразило эту атаку на территорию дзержинской промзоны, у четверых сотрудников пожарной части, находящейся на территории промпредприятия — легкие осколочные ранения.

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