Как сообщает «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Зе!Президент», от украинского лидера Владимира Зеленского прозвучало заявление — информация, касающаяся запроса Украины на снабжение Tomahawk, являлась сугубо тайной и ее «слив» указывает на неоднозначные моменты.

По словам Зеленского, когда лидеры множества стран-партнеров начали поддерживать «план победы», они уверяли — Украина может получить много определенных ракет, не только Tomahawk, но и других типов аналогичных боеприпасов.

Однако, президент Украины подчеркнул — все вышеописанное оставалось конфиденциальными данными, обсуждающимися лишь между Киевом и высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Впрочем, отдельно Зеленский указал на неуместность и опасность такой утечки информации:

Как понимать эти «месседжи»? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский сообщал о потерях РФ в войне и рассказывал о циничном «законе» в армии Путина.