Лидер украинцев в интервью изданию The Times of India рассказал, что «вторая армия мира» на войне в Украине потеряла ранеными и убитыми уже около 650 000 оккупантов (по статистике Генштаба ВСУ – 690 720 захватчиков), информирует «НБН».

По словам Зеленского, в рядах армии Путина действует циничный «закон»: россияне расстреливают бойцов, которые не хотят идти вперед на фронте, наступать, погибать под пулями или стать «грузом 300». Гарант отметил, что с таким «законом» трудно воевать против страны-агрессора.

Глава государства также сообщил, что захватчики не забирают с поля боя тела своих солдат, которые гниют на украинской земле. Президент отметил, что это – лицо сегодняшней РФ, лицо кремлевского диктатора и лицо этой войны.

Украинский лидер отметил, что в Курской области защитники увидели, что оккупационные силы наносят удары даже по своей территории, убивая мирное население. Гарант добавил, что бойцы ВСУ раздают гражданам России еду и воду.

Отметим, что в интервью Зеленский рассказал, какую роль в завершении войны может сыграть глава правительства Индии Нарендра Моди.