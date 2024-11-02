Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал вашингтонского Института изучения войны (ISW), бойцам Сил обороны нашей страны недавно удалось продвинуться севернее Суджи.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, изучившие геолокационные кадры от четверга, 31 октября, подтверждается результативное продвижение подразделений украинских войск в западные и юго-западные районы Русского Поречного, что расположенное к северу от города Суджа.

При этом, российские «военкоры» уверяли — якобы «освободители» смогли продвинуться восточнее Корневого, — в окрестностях Кремяного, однако никаких свидетельств подобного продвижения в открытых источниках не появилось.

Кроме того, пропагандисты страны-агрессора проговорились о ведении Силами обороны интенсивных штурмовых действиях рядом с Новоивановкой (юго-восточнее Коренево) и поблизости от Плехово (южнее города Суджа).

Фото — understandingwar.org

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