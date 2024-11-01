Начальник Центра разведки Минобороны Эстонии Антс Кивисельг сообщил, что северокорейские военнослужащие прибыли в Курскую область РФ, вероятно, в начале прошлого месяца, где прошли предварительную подготовку, длительность которой составила от 2 до 4 недель.

После этого Москва начала их отправлять в зону боевых действий, информирует издание «НБН» со ссылкой на ERR.

Полковник отметил, что Пхеньян пообещал направить в РФ от 10 000 ло 12 000 военных, в частности 3 генералов и 500 офицеров. Он считает, что солдат Пхеньяна на поле боя будут отправлять поэтапно, следующие подразделения прибудут на фронт в ближайшие недели.

Кивисельг уточнил, что северокорейские военнослужащие хорошо подготовлены к боям в горной местности, то есть они не знакомы с географией, климатом и территорией Украины. При этом подготовка, обеспеченная им российскими оккупантами, не очень высокого уровня. Поэтому эстонская разведка прогнозирует, что войска КНДР будут нести потери, возможно даже большие, чем у ВС РФ.

Полковник считает, что вступление бойцов Ким Чен Ына в войну не особо изменит ситуацию на фронте, однако отправка сил КНДР в Россию в долгосрочной перспективе может принести некоторые изменения.

Ранее СМИ раскрыли, что известно о трех северокорейских генералах, которых Пхеньян отправил в РФ.