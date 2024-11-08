Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, на протяжении всего вечера и ночи страна-агрессор осуществляла атаки на города и общины Украины, запустив ракеты, «Герани-2/Шахеды» и КАБы по Одесской, Харьковской, Киевской областях.

По словам Зеленского, на данный момент известно о более, чем 20 пострадавших гражданах в Харькове (включая младенца), а также поврежденных жилых домах и объектах инфраструктуры. Ударами армии Путина по Одесской области разрушены обычные дома, убит 1 человек и травмированы — 9. Не прекращается ведение аварийно-спасательных работ в Запорожье после вчерашней воздушной атаки «освободителей»: российские террористы унесли жизни 8 человек, и ранили 40 (среди пострадавших — четверо детей).

Президент Украины добавил:

Украине нужна сила для этого [минимизации терроризма РФ]. Это — единственный путь достичь справедливого мира и прекратить смерти наших людей. ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора — вот ответ, который необходим не только на словах, но и на действиях [со стороны западных партнеров].

Ранее мы писали о том, как Зеленский реагировал на вчерашние авиаудары по Запорожью.