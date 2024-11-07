В четверг, 7 ноября, армия Путина нанесла пять авиационных ударов по Запорожью. Украинский лидер отреагировал на очередную атаку российских захватчиков на город, информирует издание «НБН».

Президент сообщил, что в результате обстрела уже известно об одном погибшем, есть раненые, спасатели ищут людей под завалами. Удары КАБов разрушили жилую многоэтажку, частные дома, повреждили здание онкологической больницы.

Гарант отметил, что каждая такая атака ВС РФ не только убивает украинцев и разрушает жизни, но и уничтожает смысл любых слов о том, что якобы не хватает каких-то разговоров с российской страной, звонков в Москву. Зеленский убежден, что там получают удовольствие от гибели людей.

По его словам, именно поэтому Украина должна получить реальную возможность для защиты жизней – противовоздушную оборону, инструменты для уничтожения авиации путинской армии, а также разрешение на нанесение дальнобойных ударов по территории государства-террориста.

Напомним, что начальник ОВА Иван Федоров показал кадры последствий авиаударов по Запорожью.