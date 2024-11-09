Как сообщает «НБН» со ссылкой на данные, размещенные в официальном Telegram-профиле Одесского городского совета, в ночь на эту субботу, 9 ноября, оккупанты вновь осуществили дроновый удар по административному центру региона.

Как стало известно, атакой дронов-камикадзе, запущенных государством-террористом, повреждены многоэтажки, домовладения в частном секторе, административные здания, складские помещения и несколько автомобилей в одном из районов города.

По словам исполняющего обязанности Одесского городского главы Александра Филатова, утром на местах «прилетов» начнется работа коммунальных служб, и развернут оперативный штаб для поддержки горожан, чье жилье повреждено в результате атаки «Геранями-2/Шахедами».

Фото — t.me/odesacityofficial

Фото — t.me/odesacityofficial

Фото — t.me/odesacityofficial

Фото — t.me/odesacityofficial

Фото — t.me/odesacityofficial

Ранее мы писали о том, что Россия скопила достаточное количество ракет для масштабной атаки на Украину.