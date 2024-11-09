Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Одесской областной прокуратуры, вследствие очередного военного преступления вояк страны-агрессора, 1 человек погиб, еще более 10 ранены (включая 2 несовершеннолетних).

Как стало известно, в результате российской атаки погибла местная жительница и 13 человек травмированы (среди пострадавших — два мальчика 4 и 16 лет). Информация, касающаяся других пострадавших, на данный момент уточняется.

Также, зафиксированы повреждения у многоэтажек в двух жилых комплексах, разрушены частные домовладения, склады частного предприятия и деформированы авто горожан, из которых, как минимум, 10 машин полностью уничтожены возгоранием.

В облпрокуратуре добавили — проведение осмотров мест «прилетов» продолжается, и полный перечень разрушений/повреждений устанавливается правоохранителями.

Фото — t.me/odesa_prokuratura

Фото — t.me/odesa_prokuratura

Фото — t.me/odesa_prokuratura

Фото — t.me/odesa_prokuratura

Фото — t.me/odesa_prokuratura

Фото — t.me/odesa_prokuratura

Фото — t.me/odesa_prokuratura

Ранее мы писали о том, что горсовет сообщал о последствия ночного удара «Шахедами» по Одессе.