Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль военно-аналитического ресурса DeepState, накануне, 15 ноября, на Кураховском направлении (Донецкая область) «освободители» захватили село Максимовку и смогли продвинуться у 8 населенных пунктов на различных фронтовых участках.

Как стало известно, активнее всего «вторая армия мира», достаточно продолжительное время, наступает на Кураховском направлении: здесь, помимо вышеуказанной Максимовки, с южного фланга от Курахово, захватчики «продавили» оборону защитников нашей страны рядом с Елизаветовкой, а в северной части плацдарма — под Новоалексеевкой и Новоселидовкой.

Кроме того, на Покровском направлении (Донетчина) российско-оккупационная армия продвинулась в окрестностях Клещеевки и Андреевки, а на Времевском — у захваченного села Ровнополь.

На территории Харьковской области, наблюдается перемещение оккупантов возле Берестового и у Сотницкого Казачка.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ сообщали о ситуации и потерях захватчиков на Торецком направлении.