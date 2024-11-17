Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), субботним вечером по одному из инфраструктурных объектов в Николаеве, «вторая армия мира» нанесла удар ракетой «Искандер-М», но, к счастью, пострадавших нет.

Однако, воскресным утром, около 4 часов 30 минут, враги снова осуществили атаку на Николаев, выпустив дроны-камикадзе «Герань-2/Шахед 131/136»: воздушные удары пришлись на постройки частного сектора, многоэтажку, автомобили, торговый центр и инфраструктуру, спровоцировав возникновение нескольких пожаров (на площади 150 и 20 квадратных метров).

Также, вследствие военного преступления россиян, погибли две женщины и травмированы шесть человек (включая двоих детей).

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский оценивал готовность энергетики Украины к прохождению зимы без «блэкаутов».