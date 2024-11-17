Как сообщает «НБН» со ссылкой на статистику, размещенную в Telegram-аккаунте командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, помимо разнообразных техсредств, на протяжении этой недели (10-17 ноября), бойцы Сил обороны отправили в «черные пакеты» 11 990 захватчиков.

Кроме того, на протяжении этого же временного отрезка, колоссальные потери понесло вооружение/бронетехника «второй армии мира», и оккупанты не досчитаются:

101 танка;

295 боевых бронемашин;

286 артсредств/реактивных систем залпового огня/комплексов противовоздушной обороны;

687 единиц автомобильной и специальной техники.

Также, наши защитники «приземлили» 7 ракет различных типов и 355 вражеских беспилотников (не учитывая боевую работы ПВО в течение ночи и утра этого воскресенья, 17 ноября).

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

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