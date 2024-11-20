Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CNEWS, по мнению главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, новые ядерные угрозы Кремля являются привычной риторикой, транслируемой российским диктатором Владимиром Путиным на протяжении последних 2,5 лет.

По словам Барро, пересмотр «ядерной доктрины» РФ не стало каким-либо сюрпризом для стран-членов ЕС, так как такое обновление подхода к использованию ЯО, заранее анонсировалось Кремлем.

Глава МИД Франции добавил: президент Эммануэль Макрон подчеркивал не так давно — необходимо вернуть РФ к ответственности перед миром, как ядерной страны, в первую очередь потому, что государство-террорист остается постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Париж поддерживает осуществление Украиной дальнобойных ударов по территории РФ:

Это самозащита [Украины]. Принцип самообороны закреплен в международном праве.

Ранее мы писали о том, что Зеленский в Раде представлял «план стойкости» Украины из 10 пунктов.