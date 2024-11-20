Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, сведения американского диппредставительства о немалой степени вероятности вышеописанной атаки, являются достаточно актуальными.

Исходя из слов Коваленко, ЦПД на протяжении последних дней сообщал — «вторая армия мира» сделала большой запас ракет для проведения серийного и регулярного массированного обстрела Украины в ближайшие месяцы: речь идет о боеприпасах воздушного базирования Х-101, а также крылатых «Калибрах» и разнообразной, в том числе, северокорейской «баллистике».

Руководитель ЦПД добавил — для совершения ударов по Украине, у страны-агрессора готовы не только самолеты-ракетоносцы, но и корабельная группировка Черноморского флота.

Коваленко акцентировал:

Соответственно, это нужно понимать и всегда держать в голове, структурам продумывать меры безопасности, людям — реагировать на тревоги.

Ранее мы писали о том, что дроны-камикадзе Украины поразили арсенал ГРАУ в Новгородской области и завод в Белгородской области.