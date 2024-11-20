Руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что во вторник вечером, 19 ноября, беспилотники ударили по предприятию на территории Белгородской области, который принадлежит компании ЭФКО.

Российский завод публично выпускает пищевую продукцию, однако на самом деле также изготавливает грузовые БПЛА для ВС РФ, информирует издание «НБН».

Также, как рассказал Коваленко, под ударом беспилотников в России оказался 13-й арсенал ГРАУ. Объект расположен вблизи поселка Котово Новгородской области.

Здесь россияне хранят боеприпасы для минометов, ствольной артиллерии, ракеты «Искандер» и северокорейские KN-23, снаряды для комплекса «Тор», РСЗО «Ураган», «Смерч», «Град», а также для ЗРК С-300, С-400.

Напомним, что вчера Силы обороны обстреляли арсенал ГРАУ в Брянской области. СМИ сообщили, что по складу со снарядами ВСУ ударили баллистическими ракетами ATACMS – это было первое применение этого оружия по территории РФ. В Генштабе Украины подтвердили поражение объекта армии Путина.