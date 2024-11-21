Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Голоса Америки», от главы МИД Андрея Сибиги прозвучало заявление — Киев не согласится на мир с РФ, если для этого будет необходимо уступить захватчикам часть территорий Украины.

Исходя из слов Сибиги, правительство Украины не намерено рассматривать какие-либо предложения Кремля, если предусматривается «компромисс», затрагивающий суверенитет или территориальную целостность нашей страны. В частности, Киев не станет одобрять никаких инициатив, разработанных без его участия, в первую очередь, соглашений типа, — «земля в обмен на мир».

Руководитель отечественного внешнеполитического ведомства добавил, что обратное решение означало бы то, что миллионное население украинцев останется в руках властей государства-террориста, и, соответственно, подвергнется геноциду, пыткам и репрессиям.

Сибига акцентировал:

…Вознаграждение РФ территориальными достижениями не восстановит мир, а спровоцирует дальнейшую агрессию. Это умиротворение, а не мир. Умиротворение никогда не работало в прошлом, и не сработает сейчас.

Ранее мы писали о том, как Песков комментировал сообщения СМИ о готовности Путина к обсуждению прекращения огня в Украине.