Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники «Радіо Свобода», сегодня, 22 ноября, народных избранников предупредили о долгосрочном переносе заседания парламента, запланированного на эту пятницу.

Как стало известно от неуказанных источников, депутатам разослали сообщения, в которых предупредили о потенциальной угрозе масштабного российского обстрела правительственного квартала в столице.

При этом, исходя из сведений, обнародованных в Telegram-профиле нардепа Алексея Гончаренко, сегодняшнее заседание Верховной Рады, на котором должен был пройти «Час вопросов к правительству», не состоится по вышеуказанной причине. Следующий «пленум» народных избранников, по словам Гончаренко, судя по всему, пройдет не ранее декабря.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский комментировал вчерашнюю ракетную атаку РФ с применением межконтинентальной баллистики.