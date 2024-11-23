Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения и материалы, обнародованные в официальном Telegram-профиле руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, ночной вражеской атакой на административный центр региона, повреждено 15 жилых домов и несколько хозпомещений.

Исходя из слов Федорова, взрывной волной от КАБов выбиты окна и остекленение балконов в четырех многоэтажках, а также повреждены крыши в одиннадцати домовладениях частного сектора на территории Днепровского района.

Кроме того, из-за очередного военного преступления государства-террориста, в Запорожском районе погиб 55-летний мужчина, а в областном центре — травмирован 11-летний мальчик.

На данный момент, бригады «коммунальщиков» не прекращают проведения обследований пострадавших зданий.

С видео и фото последствий авиаудара, можно ознакомиться ниже:

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Фото — t.me/ivan_fedorov_zp

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 22 ноября, ВРУ отменяла заседание из-за возможного удара РФ по правительственному кварталу.