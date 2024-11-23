Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения и видеоматериал, опубликованные в официальном Facebook-профиле Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), сегодня, 23 ноября, с 10 часов утра, бастующие поляки перекрыли пункт пропуск «Медыка — Шегыни».

В соответствии с предварительной информацией ГПСУ, данная акция протеста должна продлиться не более 48 часов, однако организаторы блокады предупредили о возможном продлении перекрытия въезда/выезда у этого КПП.

При этом, скопления грузовиков перед пунктом пропуска «Медыка — Шегыни», планирующих выехать из Украины, сейчас не фиксируется, но в нашу страну не могут въехать около 150 грузовых автотранспортных средств.

В ГПСУ напомнили — в Польшу не пропускают автотранспортные средства, грузоподъемность которых превышает более 3,5 тонны, из соседнего «дружественного государства», станут выпускать лишь по 1 грузовику/ежечасно.

Такие ограничения не затронут легковые автомобили и автобусы.

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