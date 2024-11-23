Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Голоса Америки», по мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, атака РФ на Днепр, осуществленная с помощью вышеописанного типа ракеты средней дальности, указывает на «отчаяние Путина»

По словам руководителя польского внешнеполитического ведомства, государство-террорист бьет баллистическими ракетами по Украине в течение всей войны, потому не слишком понятно возникновение колоссального «информационного шума» по этому поводу.

Однако, Сикорский твердо уверен — если по Днепру на днях все же «прилетала» межконтинентальная баллистическая ракета, обычно предназначающаяся для иного применения, то:

…С одной стороны [это] было бы эскалацией и сигналом, а с другой — проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР Минобороны объясняли путаницу с названием нового ракетного оружия РФ, которым она ударила по Днепру.