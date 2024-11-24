Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление и видеоматериал, опубликованные в официальном Telegram-канале президента Владимира Зеленского, на протяжении последних 7 дней, государство-террорист применило против Украины более 800 корректируемых/управляемых авиабомб (КАБов), около 460 ударных беспилотников и не менее 20 ракет типов ракет, включая баллистику.

По словам Зеленского, Украина не является полигоном для испытания систем российского вооружения [речь идет об ударе «инновационной» баллистической ракетой по Днепру]. Однако, вопреки тому, что наша страна остается суверенным и независимым государством, РФ до сих пор не прекращает своих попыток, направленных на уничтожение и ослабление Украины, не исключая намеренного сеяние страха и паники среди населения.

Гарант подчеркнул, что Украине необходимо больше комплексов ПВО, и Киев продолжает работать над этим с государствами-партнерами, стремясь «укрепить защиту нашего неба».

Зеленский резюмировал:

Спасибо всем в мире, кто это понимает и помогает.

Ранее мы писали о том, что Писториус заявлял — РФ производит оружие в четыре раза быстрее всех стран Евросоюза.