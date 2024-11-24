Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Der Spiegel, от руководителя немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса прозвучало заявление — российская «оборонка» (военно-промышленный комплекс или ВПК) в течение трех месяцев производит столько вооружения и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз на протяжении одного года.

Исходя из слов Писториуса, такой скорости изготовления оружия в РФ, российский диктатор Владимир Путин достиг из-за полного перехода государства-террориста «на военную экономику».

Глава Министерства обороны Германии напомнил — в своей октябрьской речи Путин утверждал, что не откажется от «серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок». Кроме того, кремлевский тиран уже полагает — РФ победила в войне против Украины.

Отдельно Писториус подчеркнул — Евросоюзу приходится интенсивно противостоять гибридной войне с РФ, в частности, бороться дезинформационной кампанией Кремля и «фейковыми новостями» со стороны РФ, что, видимо, и замедляет предоставление обещанной военной помощи Украине.

Ранее мы писали о том, что Залужный объяснял, почему войну РФ против Украины можно считать «Третьей мировой».