Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в течение ночи и утра 28 ноября, «вторая армия мира» осуществила массированный удар по столице и Киевской, Винницкой, Одесской, Волынской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской и другим областям.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в вышеописанных регионах разрушены здания/постройки, уничтожены автотранспортные средства, повреждены гаражи, частные жилые домовладения, складские помещения, а в Харьков — многоэтажный дом. При этом, в соответствии с предварительными данными, обошлось без погибших, но на Одесчине травмирован 1 человек.

Кроме того, повреждено множество объектов критически-важной инфраструктуры на территориях Ровенщины, Львовщины, Кировоградщины, Киевщины, Волыни, Хмельниччины, Ивано-Франковщины, Николаевщины и Винничины.

«Чрезвычайники» продолжают работать над устранением последствий обстрелов при участии саперов-взрывотехников.

Ранее мы писали о том, что Сибига рассказывал, о чем свидетельствует очередной массированный удар РФ по Украине.