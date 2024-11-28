Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт главы Министерства иностранных дел Андрея Сибиги, сегодняшний комбинированный обстрел Украины, совершенный государством-террористом, лишний раз указывает на необходимость силового принуждения кремлевского тирана Владимира Путина к миру.

Исходя из слов руководителя отечественного внешнеполитического ведомства, этот российский ракетно-дроновый удар, фактически нацеленный на мирное население, и угодивший в объекты энергетической инфраструктуры, спровоцировал глобальные перебои в снабжении электричеством во всех регионах Украины.

Сибига резюмировал:

Путин не хочет мира. Мы должны принудить его к миру с помощью силы. Силой нашего воздушного щита, дальнобойности и санкций против его военной машины.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский сообщал подробности сегодняшней комбинированной атаки РФ на энергосистему Украины.