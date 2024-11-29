Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The New York Times, по мнению исполнительного директора неправительственной организации «Институт устойчивого развития Украины», не менее 40 процентов энергогенерирующих мощностей нашей страны, были разрушены/захвачены еще до вышеуказанного масштабного обстрела РФ.

Исходя из слов директора «Центра исследований энергетики» Александра Харченко, текущая ситуация в энергетическом секторе Украины приблизилась к кризисным показателям, и, судя по всему, энергетикам понадобится несколько лет, чтобы нарастить соответствующие мощности, которые генерируют электричество, тор есть попросту восстановить/отремонтировать объекты, уничтоженные государством-террористом.

Харченко акцентировал:

…В ближайшем будущем мы будем ограничены в генерирующих мощностях как минимум на 3-4 года, пока не построим новые.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГСЧС перечисляли регионы Украины, инфраструктура в которых пострадала от вчерашнего удара РФ.