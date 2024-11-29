Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованный в Telegram-канале главы парламентского комитета, отвечающего за вопросы финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, днем ранее в «Голосе Украины» неверно указали дату вступления вышеописанного документа в силу, якобы с 29 ноября.

Исходя из слов Гетманцева, чиновники провели бессонную ночь и могут похвалиться результатом — вступление «ресурсного закона» в силу, в действительности, произойдет с воскресенья, 1 декабря текущего года, и документ, соответственно, опубликуют субботу, 30 ноября, благодаря победе «здравого смысла».

Глава налогового комитета ВРУ резюмировал:

Будем считать это ошибкой печатника.

Отметим, что указанный закон:

увеличивает военный сбор с 1,5 процента до 5 процентов;

внедряет военный сбор для физлиц-предпринимателей (ФЛП);

вводит 50-процентный налог для банков;

поднимает размер минимального налогового обязательства (МНО) для земельных наделов.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев предлагал правительству обязать украинцев покупать облигации госзайма.