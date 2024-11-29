Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованный в Telegram-канале главы парламентского комитета, отвечающего за вопросы финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, днем ранее в «Голосе Украины» неверно указали дату вступления вышеописанного документа в силу, якобы с 29 ноября.
Исходя из слов Гетманцева, чиновники провели бессонную ночь и могут похвалиться результатом — вступление «ресурсного закона» в силу, в действительности, произойдет с воскресенья, 1 декабря текущего года, и документ, соответственно, опубликуют субботу, 30 ноября, благодаря победе «здравого смысла».
Глава налогового комитета ВРУ резюмировал:
Будем считать это ошибкой печатника.
Отметим, что указанный закон:
- увеличивает военный сбор с 1,5 процента до 5 процентов;
- внедряет военный сбор для физлиц-предпринимателей (ФЛП);
- вводит 50-процентный налог для банков;
- поднимает размер минимального налогового обязательства (МНО) для земельных наделов.
Ранее мы писали о том, что Гетманцев предлагал правительству обязать украинцев покупать облигации госзайма.
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