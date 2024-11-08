Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, решение, обязывающее всех украинцев приобретать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), усилит финансирование ВСУ, одновременно поддержав стабильность внутреннего рынка таких активов.

Гетманцев обосновал свою неоднозначную инициативу, приведя в пример Израиль, который 70 годах прошлого века ввел обязательный военный займ, где 7 процентов от доходов граждан перенаправлялись на приобретение идентичного типа облигаций.

Также, народный избранник заявил, что уже направил соответствующие предложения в Минфин и НБУ, касающиеся разработки индивидуальных планов для неукоснительного участия населения в покупку таких «ценных бумаг» в период военного времени.

При этом, глава профильного комитета ВРУ добавил — объем спроса на ОВГЗ растет регулярно, и в октябре были достигнуты потрясающие результаты аукционов по их размещению: привлечено 106,9 млрд гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Нацбанке отвечали, отразится ли октябрьское поднятие налогов на ценах в Украине.