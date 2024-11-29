Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Кабмина, от премьер-министра Дениса Шмыгаля прозвучало заявление — ситуация в энергосистеме взята под контроль, и эта структура сохранила «целостность», однако все еще продолжаются работы, направленные на преодоление последствий российского комбинированного удара.

Исходя из слов Шмыгаля, сейчас Украина вынужденно продолжает импортировать электричество из соответствующей системы стран Европы. Кроме того, власти нашей страны ведут интенсивную работу с международными партнерами, успев привлечь в Фонд поддержки энергетики не менее 700 млн евро (65 млн евро пообещал выделить Берлин).

Также, одобрено правительственно решение — к объектам бизнес-сферы, импортирующему или собственными мощностями производящему около 60 процентов своего объема потребления, графики отключений не станут применяться.

Шмыгаль объяснил вышеописанное постановление:

Таким образом мы стимулируем предпринимателей усиливать их энергетическую устойчивость и устойчивость всей энергетической системы Украины.

Ранее мы писали о том, что эксперт прогнозировал, сколько лет потребуется Украине на восстановление энергосистемы.