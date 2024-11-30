Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sky News, президент Владимир Зеленский объяснил, почему государства-партнеры не имеют права требовать у Украины пересмотра возрастного критерия мобилизации.

Исходя из слов Зеленского, союзники начали снова обсуждать усиление мобилизации в нашей стране, однако реальная проблема состоит в том, что вместо оснащения обещанных 10 бригад, общими усилиями США и ЕС, фактически, снаряжено лишь 2,5.

Прямая речь президента Украины:

…Я сказал, что вы [партнеры] хотите, чтобы кто-то умер без оружия. Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят…Они [новобранцы] не знают, куда идти, в какую бригаду, с каким оружием.

Зеленский добавил — если у европейских или американских функционеров появились какие-то идеи, затрагивающие возраст мобилизации в Украине, то он намерен «попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое».

Ранее мы писали о том, что РФ усилила мобилизацию украинцев на оккупированной Херсонщине и в Крыму.