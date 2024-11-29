Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), вопреки сведениям, что в стране-агрессоре якобы не проводится мобилизационная кампания, в действительности мужчин не только принуждают к подписанию контрактов с МО РФ, но и активно «призывают» на воинскую службу в армию Путина, применяя различные методы.

Как стало известно ЦНС от населения временно оккупированной Херсонской области, в этом регионе местные коллаборационисты, прибегая к разнообразным способам (чаще всего — репрессивной «мотивации»), стараются «выполнить» планы касательно набора украинцев в ряды российско-оккупационных войск.

Кроме того, идентичная тенденция фиксируется на аннексированном Крымском полуострова: приспешники кремлевского режима регулярно отчитываются Москве о почти 90-процентом выполнения вышеописанного плана.

В ЦНС подчеркнули — все это происходит из-за колоссальных потерь «освободителе» на украинской земле: только в течение минувших суток, государство-террорист, с помощью Сил обороны Украины, успешно избавилось от 2 030 «хороших русских».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС объясняли, зачем «власти» РФ провели детское соревнование по управлению дронами на ВОТ.