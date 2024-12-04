Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Die Welt, от главы МИД Германии Анналены Бербок прозвучало идентичное предложение о вероятной переброске немецких войск в Украину, однако, лишь при условии прекращения огня со стороны РФ.

Исходя из слов Бербок, немецкие подразделения могут быть задействованы для обеспечения мира, если будет объявлен режим «прекращения огня», то есть, если Киев и Москва подпишут надлежащие мирные договоренности, и определят «зону», в которой одновременно остановят боевые действия.

Кроме того, помимо гарантий безопасности для Украины, в частности, членства в НАТО, вышеописанное международное присутствие позволит обеспечить это «прекращение огня», что послужит достижению мира в будущем, если, конечно же, будет «поддержано всеми силами с немецкой стороны».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Рютте комментировал заявление Зеленского о необходимости взять часть Украины под «зонтик» НАТО.