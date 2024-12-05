Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное главой комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым в эфире телемарафона на YouTube-Канале «ТСН», весь объем денег, полученный от повышения акцизов на табак/сигареты, пойдет исключительно на одну цель.

Исходя из слов Гетманцева, указанные законопроект, разрабатываемый в течение последних 6 месяцев, удалось провести через парламентские комитеты, поскольку народные избранники смогли отыскать некоторый компромисс, повысив акциз на 40 гривен (ставка «привязана» к курсу евро, так что может варьироваться) с января 2025 года.

Нардеп от фракции «Слуга народа» акцентировал:

Вырастет стоимость пачки сигарет примерно на 40 гривен, и все эти деньги пойдут на армию.

При этом, законопроектом вводится график идентичного повышения акцизных ставок, вплоть до 2028 года, доведя их до 90 евро за 1 000 сигарет (около 80 гривен с каждой пачки) в рамках так называемой «европейской имплементации», то есть выполнения обязательств, данных Киевом Брюсселю.

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