Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт американского журналиста Такера Карлсона, от руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова прозвучало заявление — РФ прибегнет к применению всех допустимых средств в войне против Украины, стремясь избежать «стратегического поражения».

Исходя из слов Лаврова, атака баллистической ракетой «Орешник» на Днепр является непосредственным «посланием» Вашингтону и его союзникам, которые не прекращают снабжать Украину дальнобойным оружием.

Глава МИД РФ добавил:

Мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить им [странам Запада] преуспеть в том, что они называют стратегическим поражением России.

Кроме того, российский чиновник прокомментировал позицию США, обвинив Вашингтон в борьбе за достижение «гегемонии в мире», тогда как государство-террорист, по его мнению, стремится защитить лишь свои «законные интересы безопасности».

Также, Лавров в очередной раз подчеркнул — якобы не РФ начала эту войну, поскольку на протяжении многих лет «посылала» предупреждения о том, что приближение «НАТО все ближе и ближе к нашим границам создаст проблему».

Ранее мы писали о том, что заместитель Лаврова заявлял — Москва готова рассмотреть предложения Трампа по Украине.