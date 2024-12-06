Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), на текущем этапе войны, вследствие активизации осеннего наступления, «вторая армия мира» теряет на поле боя более 50 «освободителей» в обмен на один квадратный километр украинской земли.

В соответствии с геолокационными данными ISW, путинская армия, продвигаясь в течение ноября со скоростью, не превышающей 27,96 квадратного километра/ежедневно, захватила, суммарно, 839 квадратных километров на Донецком направлении и Курщине.

В частности, российско-оккупационная армия утратила, приблизительно, 125 800 единиц личного состава на протяжении периода интенсивного наступления в период с сентября по ноябрь текущего года, обменяв жизни россиян на 2 356 квадратных километров земли (53 «хороших русских»/ один квадратный километр).

Ранее мы писали о том, что в ЦНС объясняли, почему РФ не использует солдат КНДР для прямых боевых действий на Курщине.