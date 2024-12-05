Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), на Курском направлении российский генералитет не вовлекает наемников из КНДР в непосредственные боевые действия, удерживая солдат Ким Чен Ына «во втором эшелоне».

Как стало известно, северокорейцев переподчинили командованию 11 десантно-штурмовой бригады, и российские офицеры предпочитают привлекать этих наемников к несению дежурств у наблюдательных пунктов и блокпостов или патрулированию районов концентрации армии Путина.

Таким образом, фактическим привлечением данных боевиков к иным задачам, позволяет Кремлю высвободить больше россиян с тыловых позиций, бросив в мясорубку на передовую, поскольку жизнь «освободителя» ничего не стоит, если провести ценовое сравнение с наймом северокорейца.

Ранее мы писали о том, что в ГУР отвечали, сможет ли Пхеньян увеличить контингент в РФ до 100 000 бойцов.