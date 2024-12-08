Как информирует «НБН» со ссылкой на публикацию президента США Дональда Трампа, размещенную в соцсети TruthSocial, новый глава Белого дома полагает, что следует «немедленно прекратить огонь» в Украине, и приступить к переговорам относительно текущей войны.

В частности, Трамп высказался о падении диктаторского режима Башара Асада в Сирии и бегстве тирана, заявив, что у РФ не было никаких причин находиться в этом средневосточном государстве, поскольку Москва утратила какой-либо интерес к Дамаску из-за Украины, в которой, — «около 600 000 российских солдат» были ранены или убиты.

Новый глава Белого дома подчеркнул — войну РФ против Украины никогда не следовало начинать, поскольку «конфликт» может длиться вечно. При этом, Трамп уверен — президент Владимир Зеленский и Украина готовы заключить договоренность, касающуюся прекращения войны, в незамедлительном и немедленном порядке, включая начало переговоров с РФ.

Трамп резюмировал:

…Если это [война] будет продолжаться, то это может обернуться чем-то гораздо большим и намного хуже. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать.

Ранее мы писали о том, что Шольц раскрывал детали обсуждения с Трампом вопроса мира в Украине.