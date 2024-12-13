Венгерский премьер-министр накануне предложил Киеву на Рождество установить режим прекращения огня и осуществить масштабный обмен военнопленными с РФ. Однако, как сообщил Орбан, глава государства Владимир Зеленский отказался от реализации этой идеи, информирует издание «НБН» со ссылкой на Telex.

Комментируя свое предложение о рождественском перемирии, представитель Будапешта отметил, что дипломатия его страны «сделала все, что могла». Политик добавил, что одна сторона, очевидно, отвергла его инициативу, а другая – приняла ее.

Орбан также анонсировал «поворот» на Западе после инаугурации Трампа. Глава венгерского правительства заявил, что как только новоизбранный американский президент вернется в Белый дом, в мире начнутся большие изменения.

Напомним, в интервью американскому изданию Трамп раскритиковал решение Джо Байдена снять ограничения на удары оружием США по территории России.