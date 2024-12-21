Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Politico, со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо в адрес президента Украины Владимира Зеленского прозвучало обвинение, касающееся попытки «дать взятку» из замороженных активов РФ за отказ Братиславы от препятствования членства нашей страны в НАТО.

Исходя из слов Фицо, он проинформировал Зеленского — Словакия станет нести ежегодные убытки в 0,5 млрд евро, поскольку не сможет получать прибыль от транспортировки газа из страны-агрессора, на что украинский президент, якобы, спросил руководителя словацкого правительства, проголосует ли Братислава за интеграцию Украины в Североатлантический Альянс, если Киев компенсирует указанную сумму из замороженных активов РФ.

Если верить словацкому премьер, он отверг данное предложения:

И, конечно, я сказал — никогда.

Кроме того, Фицо отдельно заявил представителям СМИ — предложения Зеленского, сделанные за «закрытыми дверями», являлись «абсурдными», а Украина открыто стремится причинить ущерб экономической сфере государства-члена ЕС.

Ранее мы писали о том, как Фицо грозил Зеленскому, анонсировавшему прекращение транзита «голубого топлива» из РФ.