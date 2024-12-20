19 декабря после заседания Совета Европы Зеленский заявил, что Киев не позволит, чтобы государство, которое поставляет газ в Европейский Союз, получало его из РФ.

Поэтому Украина прекратит транзит «голубого топлива» из государства-террориста. Президент сообщил, что он донес эту позицию до главы правительства Словакии, информирует издание «НБН» со ссылкой на Pravda.

Премьер-министр признал, что он имеет разногласия с украинским лидером в этом вопросе. Политик пригрозил, что если глава соседней страны не пропустит газ из РФ в Словакию, это приведет к конфликту, и Братислава будет думать об ответных мерах.

Также он предупредил, что он будет блокировать санкции против государства-террориста, которые касаются программы мирного атома, поскольку его страна зависит от производства электроэнергии из ядра. Глава правительства добавил, что словацкие АЭС имеют российское происхождение.

«Хотим мы этого или нет», – констатировал представитель Братиславы.

Ранее соратник Фицо, венгерский премьер Виктор Орбан отреагировал на критику украинским лидером его идеи о «рождественском перемирии» с РФ.