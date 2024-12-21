Как информирует «НБН», в отличие от первой майской схватки, в которой Усику удалось победить Фьюри согласно раздельному решению судей, на этот раз, на кон будет поставлено окончательное обоснование титула абсолютного чемпиона мира (Александр является первым «абсолютом» в рамках «хевивейта» с 1999 года, практически сравнявшись Ленноксом Льюисом).

В первом поединке Усик отобрал пояс WBO у «Цыганского короля», которого не доставало для обретения статуса «абсолюта», и, при победе в реванше, Фьюри не сможет добиться аналогичного звания, поскольку наш боксер высвободил титул IBF для сентябрьского боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Следует отметить, что на грядущем бокс-шоу в Эр-Рияде, запланировано проведение боев трех украинцев:

в ключевом поединке «андеркарда» боксер первой средней весовой категории Сергей Богачук схлестнется с британцем Ишмаэлем Дэвисом (вышел на замену экс-чемпиону мира по версии WBA, узбекистанцу Исраилу Мадримову);

Даниэль Лапин встретится с французом Диланом Колином в бою за обладание поясом IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелой весовой категории;

чемпион WBC International в супертяжелой весовой категории Андрей Новицкий попробует одолеть мексиканца Эдгара Рамиреса.

Прогнозы экспертов и коллег-боксеров, касающиеся исхода боя британца и украинца:

британский эксперт Фабио Уордли, был несколько раз побывавший в тренерских кемпах Усика и спарринговавший с украинцем, полагает — в субботнем поединке следует ожидать повторения первой схватки, — если наш чемпион выйдет в ринг с таким же настроением, как и всегда, узко сфокусировавшись на цели, и не станет пропускать жестких ударов британца, то «все произойдет примерно так же, как в первом бою»;

американский «супертяж» Ричард Торрес, указывающий на Александра, как на одного из бойцов, на которых следует равняться, считает фаворитом реванша украинца, хотя с детства является фанатом Фьюри, — «думаю, что победит Усик, но не стоит забывать о силе удара Фьюри, которая может решить исход боя»;

британский экс-чемпион мира Тони Беллью также считает Усика огромным талантом, но все же, с учетом габаритов «Цыганского короля» (вес — 120 килограмм и рост — более 2 метров), делает ставку на умения и характеристики Тайсона, прогнозируя, — Александру не сойдет с рук то, что сошло ему с рук в прошлый раз;

украинский чемпион Федора Черкашина уверен — Фьюри, судя по всему, во второй схватке воспользуется тактикой агрессивного и грязного бокса, проверенной на бойцах с лучшей техникой и скоростью, — британец может интенсивнее переходить в клинчи, бить локтями и наклонять голову, стремясь дезориентировать Усика, но и Александр удивит более активной атакой на корпус для ослабления маневренности Тайсона.

Напомним и о статистике предыдущего поединка, ставшего серьезным испытанием для навыков боксеров: Усик провел 407 ударов, а Фьюри — 496, но украинец одержал победу по количеству точных попаданий, «донеся» до британца 170 атак, тогда как у «Цыганского короля» таких было не более 157.

Также, 20 декабря глава WBC Маурисио Сулейман презентовал пояс, предназначенный триумфатору боя-реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри — на «леопардовой» награде размещены фото украинца и британца, и нанесена круговая надпись, подчеркивающая посвящение «поединка века» 50-летию проведения легендарной схватки Мухаммеда Али и Джорджа Формана:

Фото — ukrinform.ua

Впрочем, помимо пояса, боксеры могут надеяться и на более весомую, финансовую награду — в соответствии с информацией The Sportster, общий гонорар реванша Усик vs. Фьюри составит 190 млн долларов: Александру достанется 114 млн долларов, а Тайсону — 76 млн.

Эпичное сражение в рамках решающего «вечера бокса» в Эр-Рияде между Усиком и Фьюри, стартует в 00 часов 00 минут ночи на 22 декабря (по времени Киева), и будет транслироваться на странице стримингового медиасервиса MEGOGO, для чего необходимо оформить подписки «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK XL»: видео разместят в «Единоборствах» (раздел «Спорт») или графе «Телевидение».

Ранее мы писали о том, что второй бой между Усиком и Фьюри будет судить ИИ-арбитр.