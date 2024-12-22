Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, гарант довольно эмоционально выказал поздравления отечественного боксеру-чемпиону Александру Усику, триумфально победившему своего соперника Тайсона «Цыганского короля» Фьюри в схватке-реванше.

Исходя из слов Зеленского, данная победа нашего соотечественника является весьма важной и очень необходимой всем украинцам прямо сейчас.

В частности, сохранив чемпионские пояса [Усик обладал наградами Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и (The Ring)], Александр лишний раз доказал, что украинцы своего никогда не отдадут, и какие бы трудности не ожидали впереди, — обязательно поборются, как в ринге, так и на поле боя или дипломатической арене, — «бьемся и своего не отдадим».

Президент Украины резюмировал:

С победой, казак! С победой, Украина! Слава Украине!

Ранее наш информационный портал писал о том, что Владимир Кличко предсказывал результат реванша Усика и Фьюри.