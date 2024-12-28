Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал приложения «Київ Цифровий», на данный момент, энергосистема Украины в состоянии перекрыть весь спектр потребностей страны, и потому задействование графиков отключений в столице и Киевской области в воскресенье не планируется.

Впрочем, в «Київ Цифровий» добавили:

…Есть [небольшая] вероятность отключений, поэтому следует экономить электроэнергию.

Кроме того, жителям Киева и Киевщины по-прежнему советуют умеренно и экономно «сжигать» энергоресурс в указанное время:

с 6:00 до 11:00;

с 17:00 до 23:00.

При внезапном исчезновении электричества, можно свериться с информацией, касающейся введения аварийных или стабилизационных отключений на страницах ДТЭК, «кликнув» на выделенные гиперссылки:

для столицы;

для Киевщины.

Ранее мы писали о том, когда стоимость электричества для населения вырастет до 9 гривен/киловатт-час.