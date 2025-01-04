Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Deutsche Welle, государственным оператором электросетей Словакии планируется пролонгация снабжения Украины электроэнергией.

В частности, руководство госкомпании SEPS твердо уверило — они намерены неукоснительно придерживаться ряда договоренностей, заключенных с «Укрэнерго»: в прошлом году словаки продлили соглашение, предусматривающее обеспечение поставок в объеме 150 Мегаватт электроэнергии, в соответствии с программой «аварийной помощи» нашей стране.

Следует отметить, что SEPS обеспечивает трансграничное распределение электричества, не выходя за рамки стандартных контрактных условий: в течение 2024 года, экспорт энергии из Словакии в Украину достиг отметки в 2,43 Тераватта/час, что в 3,5 раза больше, чем фиксировалось в идентичный период позапрошлого года.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Фицо грозил сократить поддержку украинских беженцев в Словакии из-за «диверсии Зеленского».