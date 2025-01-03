Словацкий премьер-министр продолжает шантажировать украинское руководство, пытаясь вынудить его отменить решение по прекращению транзита российского газа в Европу.

Политик заявил, что его страна якобы уже потеряла 5 миллиардов евро из-за «диверсии Зеленского», информирует издание «НБН» со ссылкой на Denník N.

По его словам, если Киев не возобновит транспортировку «голубого топлива» из РФ, он поставит вопрос о снижении, а то и вовсе об отказе от поддержки украинских беженцев в Словакии. Также глава правительства пригрозил остановить поставки электроэнергии в соседнее государство.

Отметим, что представитель Братиславы заявлял, что хранилища газа в Европе, включая Словакию, заполнены. «Голубого топлива» стране на зиму хватит, и угрозы для домохозяйств нет. Поэтому остается непонятным, о какой потере говорит премьер.

Ранее глава правительства Словакии также пугал «драматическими последствиями» для Евросоюза из-за прекращения транзита газа из РФ Украиной.