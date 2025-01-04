Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», президент Владимир Зеленский высказался о начале нового сессионного периода в Палате представителей 119 созыва Конгресса США.

В частности, гарант выказал поздравления Майку Джонсону в связи с вышеописанным переизбранием, напомнив, что благодаря 2-палатной и 2-партийной поддержке конгрессменов (республиканцев и демократов), Украине удалось спасти тысячи жизней, а также избежать захвата государством-террористом множества городов:

…Мужество украинского народа в сочетании с американским лидерством может эффективно сдерживать российскую агрессию.

Также, Зеленский акцентировал на важности непоколебимого подхода Конгресса к сохранению глобальной стабильности, поскольку грядущие решения Палаты смогут отыграть важную роль в приближении реального и длительного мира, а население Украины искренне благодарно всему американскому народу, представителем которого является Майк Джонсон за оказание регулярной поддержки.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал, когда намерен встретиться с Трампом.