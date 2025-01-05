Как информирует «НБН» со ссылкой на жалобы, обнародованные в Telegram-канале так называемого «военного волонтера/аналитика», являющегося экс-советником губернатора Курщины Романа Алехина, украинская армия наступает северо-восточнее Суджи — по направлению к селу Большое Солдатское.

Исходя из слов Алехина, наши войска зашли со стороны «безопасной» для РФ местности, задействовав тралы разминирования, танки и прочую бронетехнику, предварительно плотно накрыв периметр атаки мощными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сделав дроны «второй армии мира» бесполезными.

Также, аналогичные российские «военкоры» сообщают о концентрировании украинских пехотных подразделений на Курском направлении, с целью осуществления наступления рядом с хутором Бердин вдоль трассы 38К-004. Кроме того, появилась информация — ВСУ атаковали ряд российских позиций под селом Пушкарное на реке Конопелька.

Косвенно факт, касающийся перехода ВСУ от оборонительной тактики к наступлению на территории РФ, в своем Telegram-профиле подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак:

Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему РФ не способна оперативно компенсировать свои потери в бронетехнике.