Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от спикера МИД Украины Георгия Тихого прозвучал комментарий — Киев не увидел ничего нового в вышеописанных планах Трампа относительно встречи с Путиным «на высочайшем уровне» сразу после инаугурации (20 января 2025 года).

Исходя из слов Тихого, Дональд Трамп и ранее неоднократно сообщал о намерениях осуществить встречу с Путиным, потому абсолютно ничего нового Украина в этом мы не видит.

Чиновник добавил: украинская позиция весьма несложна — Киев стремится побыстрее завершить войну в справедливом формате, и заметил, что новоизбранный президент Трамп идентично и решительно настроен на достижение мира.

Впрочем, спикер отечественного внешнеполитического ведомства акцентировал на ожидании исхода аналогичной встречи Трампа и Зеленского, поскольку главное для Украины, — «совместно работать с Америкой».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский на «Рамштайне» раскрывал ключевые вызовы для Украины.