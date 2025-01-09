Украинский лидер в ходе выступления на встрече в формате «Рамштайн» рассказал, что накануне он провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой особое внимание было уделено производству и поставкам БПЛА для ВСУ, а также РЭБ.

По его словам, беспилотники помогают удерживать оккупантов на дистанции, являясь одной из самых главных составляющих войны с РФ, информирует издание «НБН».

Гарант заявил, что в этом году Украина хочет установить рекорд по качеству и количеству дронов отечественного производства, и тех, которые предоставляются союзниками. Киев уже подписал 27 договоров с партнерами, однако этого недостаточно, поэтому иностранные государства должны присоединиться своими инвестициями к сотрудничеству в сфере БПЛА.

Президент напомнил, что приоритетом в противостоянии с Россией остается усиление ПВО, однако не все партнеры выполнили свои обязательства по поставкам комплексов. Зеленский отметил, что дефицит систем противовоздушной обороны приводит к трагедиям, как накануне в Запорожье, где погибли 13 человек, а 112 были ранены.

Глава государства добавил, что Запад может остановить террор ВС РФ, если срочно передаст Украине установки ПВО.

Ранее лидер украинцев предупредил о последствиях выхода США из НАТО для европейских стран.