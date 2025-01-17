Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, вследствие очередного военного преступления РФ, в Кривом Роге погибли и ранены 9 человек.

В соответствии с уточненной информацией, всего травмированы 5 человек (3 — госпитализированы в критически-тяжелом состоянии, 2 — необходимая помощь оказана на месте «прилета»). Также, российско-оккупационная армия убила 4 гражданских (3 женщин и 1 мужчину).

Глава Днепропетровской ОВА добавил — ранеными являются 22-летняя девушка и мужчины в возрасте 34 и 56 лет.

Также, на территории Кривого Рога повреждены 2 пятиэтажных здания, в одном из которых возник пожар. Кроме того, разрушена постройка, которая не эксплуатировалась и неуказанное учебное заведение.

На данный момент, обследование пораженной территории продолжается.

Ранее мы писали о том, что в течение 2024 года от агрессивных действий РФ в Украине пострадало на 30 процентов больше гражданских.